Alle kinderen van Minnertsge gaan straks naar dezelfde school

Er wordt al langer gesproken over een fusie van de christelijke en openbare basisscholen in Minnertsga. Vanwege de krimp zijn er steeds minder leerlingen. Volgens de school is 90 procent van de ouders positief over de samenwerking.

De nieuwe school komt onder het bestuur van CBO Noardwest-Fryslân, waar De Wizebeam onder valt. De school komt ook in het gebouw van De Wizebeam. Dat moet nog wel verbouwd worden, zegt bestuurder Teo de Groot van CBO Noardweast-Fryslân. "De eerste schetsen zien er veelbelovend uit: een school passend bij het onderwijs van nu, en klaar voor het onderwijs van morgen."