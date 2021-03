Het jeugdkaatsen heeft nieuw elan nodig: PC-selskip houdt online forum

Om in het kaatsen meer initiatieven op te zetten heeft de commissie in 2019 het PC-selskip opgezet. Hellinga denkt dat het kaatsen zich op sommige punten opnieuw uit kan vinden. "Ik denk dat veel sporten het moeilijk hebben: er zijn minder kinderen en er is meer concurrentie van andere sporten. Vroeger konden wij alleen maar voetballen en kaatsen, maar daar zijn allerlei sporten naast gekomen. Daar moet je op inspelen."

Juniorencompetitie

De PC heeft hier al een grote stap in gezet door het opzetten van een juniorencompetitie, vindt Hellinga. "Dat is een groot succes. We zijn er in 2017 mee begonnen en het gaat om een moeilijke leeftijdscategorie: van 17 tot 22 jaar. Op die leeftijd haken veen sporters af. We vonden dat daar een competitie bij hoorde waar sporters met hun eigen leeftijdsgenoten kunnen kaatsen op een manier die bij deze leeftijdsgroep past."

Positief naar de zomer kijken

Kaatsorganisaties moeten op zoek naar de mogelijkheden, geeft Hellinga aan. Helemaal in coronatijd. "Ik denk dat alle sporten onder het coronavirus te lijden hebben, maar ik denk ook dat we positief naar de komende zomer kunnen kijken. Iedereen zal weer met nieuwe energie aan het sporten gaan. Vorig jaar hebben we ook gezien dat er weer vrij vlug kon worden gekaatst, dus je moet er nu voor zorgen dat je er klaar voor bent."

Normaalgesproken was er een fysieke bijeenkomst voor de ruim 50 leden van het PC-selskip. Dat moet nu even anders. Hellinga: "De discussie en het werk moeten doorgaan, dus we proberen het nu online. Er is een panel van vijf mensen om te praten." Ook jongeren zelf komen aan het woord, zoals Freulewinnaar Jorn Lars van Beem."

De livestream is vrijdagavond live te volgen op de website van PC Franeker.