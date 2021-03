Weekoverzicht: Weer meer coronabesmettingen in Fryslân

Gemiddeld werden er in de afgelopen week iedere dag 238 besmettingen gemeld. Dat getal lag vorige week op 230.

Meesten in Súdwest-Fryslân

De meeste besmettingen zijn deze week gemeld in de gemeente Súdwest-Fryslân: het gaat om 309 besmettingen. Een week eerder waren dat er 347. Na Súdwest-Fryslân volgt Leeuwarden met 222 besmettingen. Dat waren er een week geleden nog 265.

Omgerekend naar het aantal inwoners schieten Dantumadiel en De Fryske Marren er bovenuit. In Dantumadiel werden 381 besmettingen per 100.000 inwoners vastgesteld. In De Fryske Marren 361. Ook Noardeast-Fryslân zit nog hoog: 358 per 100.000 inwoners.

In Súdwest-Fryslân waren er per 100.000 inwoners 343 besmettingen, in Leeuwarden 179.

Met meer dan 250 besmettingen per 100.000 inwoners is er volgens het RIVM sprake van 'extreem veel' nieuwe besmettingen. Dan geldt het risiconiveau 'zeer ernstig'. Als het aantal besmettingen per week tussen de 100 en 250 per 100.000 inwoners ligt, is de situatie 'ernstig'.

Boven de 31.000

Met de 1.666 positieve testen van de afgelopen week is in totaal nu bij 31.402 Friezen het coronavirus vastgesteld.