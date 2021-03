Van Gorredijk naar Den Haag: Op introductie in de Tweede Kamer

Als hoofddoel stelt De Jong dat hij de kloof tussen platteland en stad wil dichten. "Ik blijf in Fryslân wonen, want ik kan de ruimte niet missen. Den Haag is mooi, maar ik ben blij als ik Almere of Lelystad voorbij ben. Dan ben ik blij dat ik terugkom. Gelukkig is het reizen te doen, want op donderdag en vrijdag kunnen we thuiswerken. In die dagen wil ik ook veel de provincie in, kijken wat er bij de mensen speelt."

Er is ook al Fries gesproken in de Kamer. "Ik kwam heel toevallig Habtamu de Hoop tegen en dan praten we natuurlijk even in onze eigen taal. Maar voorzitter Arib zei al dat ze er niets van verstaat."