Lifelines onderzoekt coronabesmettingen in Noord-Nederland

Zo bekijken de onderzoekers onder andere of de familieleden corona-antilichamen hebben. Want als dat zo is, dan hebben ze mogelijk toch het virus gehad zonder het in de gaten gehad te hebben.

Het Lifelines-onderzoek loopt al maanden, vertelt hoogleraar genetica Lude Franke van het UMCG. "Al sinds het begin van de coronacrisis volgen we deelnemers intensief. We hebben ze inmiddels 19 keer een vragenlijst verstuurd en onder andere gevraagd of men klachten heeft gehad die zouden kunnen passen bij een corona-infectie. Die informatie geeft samen met de data uit het serologisch onderzoek nieuwe inzichten in de besmettingen in huishoudelijke kring."

Zo hebben de onderzoekers al plekken op het DNA gevonden die ervoor kunnen zorgen dat mensen eerder ernstig ziek worden door een corona-infectie. "Misschien zijn er ook wel plekken in het DNA te vinden die ervoor zorgen dat mensen beschermd zijn tegen het krijgen van corona of symptomen."

Van alle deelnemers aan het corona-onderzoek van Lifelines zit in 18 procent van de huishoudens met kinderen een persoon die besmet is geweest met het virus.