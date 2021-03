Drachtster moet jaar de cel in voor steekpartij met whiskyfles

Het incident was op het Van Knobelsdorffplein in Drachten. Daar stond het slachtoffer 's nachts na een wedstrijd met een paar maten op een taxi te wachten. Ze kregen ruzie met een groepje andere mannen. Over en weer vielen er klappen, tot iemand een fles stuk sloeg en daarmee uithaalde. Het slachtoffer raakte zwaargewond aan het gezicht.

Naast dat de verdachte een jaar de cel in moet, moet hij het slachtoffer meer dan 5.000 euro schadevergoeding betalen.