Omrop TIP: NNO Paasconcert live bij Omrop Fryslân

Geen Matthäus-Passion dit jaar, maar het Noord Nederlands Orkest speelt wel passend werk voor Pasen in het Paasconcert. Het concert is vrijdag 26 maart vanaf 16.00 uur live te volgen bij Omrop Fryslân via een livestream. Op Witte Donderdag, 1 april, is de tv-registratie te zien om 21.00 uur. Bij dit Paasconcert met werken van Pergolesi en Haydn leidt dirigent Jos van Veldhoven het NNO en solisten Myriam Arbouz en Jonathan Mayenschein.