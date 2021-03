Van profvoetballer tot rapper: Bob Schepers neemt clip 'Stilte in de stad' op

"Kijk, dit is dus het idee", begint Bob Schepers zijn verhaal over de clip. Hij staat met Kai Rusticus van De Prins-H in de deuropening van het café. Aan de andere kant van de straat filmt een cameraman het tafereel. "Alle kroegeigenaren moeten een stukje zingen en dat komt dan in de clip. De hele clip gaat dan uiteindelijk over alle kroegeigenaren en hoe stil het is. Dat de deur al tijden dicht is."

Het hele idee heeft wel wat voeten in de aarde gehad. "Een half jaar geleden hadden wij subsidie aangevraagd bij de gemeente Leeuwarden om een lied te maken over de stad", zegt Schepers, terwijl Rusticus een stukje playbackt voor de clip.

Niet allemaal nachtegaaltjes

"We wilden de stilte vangen, want die is toepasselijk in deze tijd", vertelt Schepers. "Je gaat dat proberen uit te denken en uit te werken en toen moesten we er mensen bij betrekken. We kwamen op het idee om alle kroegeigenaren te vragen, want die ervaren de lockdown hard genoeg. Zij playbacken een stuk voor de clip. We zetten het geluid wel uit, want nachtegaaltjes zijn het niet allemaal", lacht hij.