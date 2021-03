Aangehouden verwarde man in Kollum had nepvuurwapens in huis

De politie heeft meerdere nepvuurwapens gevonden in de woning aan de Eskesstraat in Kollum, waar donderdagmiddag een verwarde man werd aangehouden. De 23-jarige man was alleen in het huis. Er is niemand gewond geraakt. De verdachte is naar het politiebureau gebracht voor verhoor. Er wordt ook hulpverlening voor hem ingeschakeld.