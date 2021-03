Verdediger Floranus na dit seizoen weg bij sc Heerenveen

"Hoewel het seizoen nog bezig is, zijn we Sherel alvast dankbaar voor zijn inzet", laat Michel Jansen weten namens de werkgroep technische zaken bij sc Heerenveen. Na drie seizoenen, waarin hij bij ons ook uitgroeide tot international van Jong Oranje, gaan we nu ieder onze eigen weg. We wensen Sherel veel succes met het vinden van een nieuwe club."

Heerrenveen heeft nog geen vervanger gevonden voor technisch manager Gerry Hamstra, die begin maart de club verliet.

Floranus kwam dit seizoen tot dusver in 24 Eredivisieduels in actie. Hij behoorde tot de voorselectie van Jong Oranje voor de groepsfase van het EK, dat deze week in Hongarije is begonnen. Hij haalde de definitieve groep niet.