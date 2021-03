Landelijke horecatop in Langweer: Mensen hebben het mentaal zwaar

"Velen hebben het moeilijk," zegt Willemsen. "Niet eens alleen financieel. Maar vooral mentaal. Dat je 's ochtend denkt: ik blijf lekker liggen, laat maar. Het is alleen niet de oplossing want de volgende dag zijn de problemen dubbel zo groot." De voorzitter van de horecabond blijft strijden. Bijna elke dag praat hij met een minister of een andee hoge ambtenaar. "Ze houden heel erg vast aan het OMT, het Outbreak Management Team."

Willemsen vindt dat er rekening gehouden moet worden met de grote berg schulden die de ondernemers maken. "Er is zo'n vijf miljard euro eigen vermogen opgegaan tijdens deze crisis. Er zijn schulden opgebouwd. De vraag is nu welk deel van deze rekening de Staat gaat nemen."

"Aan woorden hebben we niet veel"

Klaas Knot, de directeur van de Nederlandsche Bank, zei eerder deze week dat de loonsteun niet zomaar stopgezet moet worden. Willemsen vindt dat signaal positief, maar hij zegt ook dat het niet bij woorden moet blijven. "Er lopen daar nu veel mensen rond met veel wensen. Aan woorden hebben we niet veel."

De voorzitter temperde hoge verwachtingen over een snelle heropening van de horeca Volgens Willemsen is het al zomer voordat alles weer richting normaal gaat. Na de zomer zou het weer als vanouds kunnen zijn. "Maar dat hangt wel af van de vaccinatiegraad in Nederland."