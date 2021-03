VIDEO: Het land in voor nazorg, met de vinder van het eerste ei

Drie weken geleden stond hij nog in zijn netste pak in het provinciehuis: Simon Spriensma, de vinder van het eerste kievitsei. Maar de plicht roept: de nazorg begint. En dus wordt de wekker vroeg gezet, om drie keer per week het land in te gaan. Om de vogels te beschermen, zo goed en zo kwaad als dat gaat.