Overname door Chinezen treft Philips in Drachten minimaal

In Drachten werken 2.000 mensen en voor de meesten verandert er niets, want de afdeling die scheerapparaten maakt, blijft in handen van Philips. Wel gaat de afdeling onderzoek en ontwikkeling voor huishoudelijke apparaten over naar een nieuw bedrijf. Bij die afdeling werken 200 mensen.

Het nieuwe bedrijf doet hetzelfde werk als nu, maar krijgt een andere naam. Eerder werd op deze wijze ook de lampenafdeling omgevormd tot het bedrijf Signify.