HEA! Het werk gaat door op de zorgboerderij

Op zorgboerderij en dagbesteding De Zwagemer in Snikzwaag gaat het werk gewoon door, ook in corona-tijd. Voor de jongens en de meiden die er komen, is bezig zijn en structuur in de dag heel belangrijk. Maar de beesten moeten ook gewoon verzorgd worden, en het werk rond de boerderij moet gedaan worden. Doordat De Zwagemer kleinschalig is, en doordat er genoeg ruimte is op het erf, kan alles ook op anderhalve meter.