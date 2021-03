Cambuur wil mensen uit de gevangenis aan een baan helpen

De organisatie Cambuur Verbindt biedt mensen die in de gevangenis zitten een training aaan. Die zou gegeven moeten worden binnen de muren van de gevangenis.

Cambuur Inside

De nadruk ligt op zaken die belangrijk zijn voor een betaalde baan. Deelnemers kunnen geholpen worden met het maken van een CV, maar er wordt ook gewerkt aan bijvoorbeeld samenwerking, discipline en creativiteit. De trainingen worden gegeven onder de noemer SC Cambuur Inside.

"Een belangrijke taak van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is het opsluiten van mensen die een celstraf opgelegd hebben gekregen, maar zeker zo belangrijk is onze taak om te werken aan een succesvolle terugkeer in de maatschappij", zegt gevangenisdirecteur Gino Tibboel. "Sport is daarbij een heel geschikt middel. Sport verbindt, activeert en verbroedert mensen."

Het is niet voor het eerst dat een betaald voetbalclub samenwerkt met een gevangenis. De DJI werkt al samen met FC Emmen, Heracles Almelo, FC Twente, Vitesse, FC Utrecht en FC Dordrecht, maar ook met meerdere amateurclubs.