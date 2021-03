Politie houdt verwarde man aan bij grote zoekactie in Kollum

Volgens verslaggever Auke Zeldenrust is de verdachte een jonge man, die bij zijn moeder en stiefvader in Kollum woonde. Hij zou in alle rust met de politie mee zijn gegaan.

Een woordvoerder van de politie meld dat de politie groot inzette, omdat er na de eerste melding vanuit werd gegaan dat de man een wapen bij zich had.

Kinderen erg geschrokken

Kinderen op de school zijn erg geschrokken. De juf vertelde ze dat ze binnen moesten blijven. Eén van de kinderen zei tegen verslaggever Auke Zeldenrust dat hij het 'heel eng' vond.

Politiewoordvoerder Anthony Hoogeveen begrijpt dat wel. "Als je de politiehelikopter ziet, en agenten in kleding die je alleen van televisie kent, dan kan dat indrukwekkend zijn. Dat verwacht je hier niet. Het is goed om er thuis over te praten."

Politie wil duidelijkheid

Hoogeveen zegt dat de politie nog steeds probeert om duideliijk te krijgen wat er precies gebeurd is. Sinds elf uur 's ochtends was er sprake van een grote klopjacht in het dorp. "De melding was zodanig dat we meteen meerdere politiemensen naar Kollum hebben gestuurd."

De man is aangehouden op een andere plek dan waar de meldingen vandaan kwamen. "We konden niet inschatten wat de man ging doen. Daarom hebben we ook gezegd: kom hier niet naartoe. Dat mensen binnen zijn gebleven, vinden we prettig."