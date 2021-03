ING: Sluiting bankkantoren heeft geen gevolgen voor Leeuwarden

"Het kantoor in Leeuwarden is een zogeheten ING-huis", zegt woordvoerder Karin van der Pol van de ING. "Dat staat model voor hoe wij onze kantoren willen inrichten."

Veel andere kantoren gaan dus wel dicht. Dat gaat vooral over kantoren waar nu niet veel klanten komen. Er komen bij alle ING-kantoren steeds minder mensen, omdat meer mensen online bankzaken doen.

Werk gaat naar andere bedrijven

ING verplaatst een groot deel van het werk naar zogenaamde ING-servicepunten. Dat zijn balies in andere gebouwen, zoals binliotheken of boekhandels. "Daar kunnen we onze klanten blijven helpen", zegt Van der Pol.

Alle medewerkers zijn geïnformeerd over de veranderingen. "We gaan in gesprek met medewerkers om te kijken naar een passend alternatief, hetzij binnen ING, hetzij erbuiten."

Niet zomaar banen verplaatsen

Het is niet gezegd dat alle medewerkers die nu werken in de kantoren die dichtgaan een plek krijgen bij de servicebalies. "Dat is aan de ondernemer van die locaties, zoals Bruna of Readshop. Het is vanuit ING lastig om aan te geven of iemand daar terecht kan."

Geen verrassing voor vakbond CNV

Voor de vakbond CNV komt de reorganisatie niet als een verrassing. "De digitalisering zet zich voort en de corona versnelt dat alleen maar", zegt Ike Wieringa van CNV Vakmensen die de ondergandelingen met ING heeft gevoerd. Ze hoopt dat er geen gedwongen ontslagen vallen. "We hebben bij de vorige reorganisatie gezien dat dit gelukt is. De 440 mensen die nu hun baan gaan verliezen, kunnen mogelijk weer de slag op de afdeling fraude en hypotheek waar behoefte is aan personeel."