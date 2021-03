Ziekenhuizen in Noord-Nederland schalen zorg af vanwege druk door coronabesmettingen

Landelijk is het aantal coronapatiënten op de intensive care de afgelopen week met 10 procent toegenomen. Het aantal ic-bedden dat wordt vrijgemaakt voor coronapatiënten wordt opgeschaald van 1.350 naar 1.450. Ook in Fryslân neemt het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen toe.

"Ondanks de afschaling van planbare zorg, die zonder risico op gezondheidsschade uitgesteld kan worden, blijft de druk in de ziekenhuizen in Noord-Nederland hoog", meldt het ROAZ. "Er wordt nog steeds alles aan gedaan om de kritieke, niet-uitstelbare zorg door te laten gaan; daar waar het knelt wordt onderling in de regio naar oplossingen gezocht."

Zwart scenario voorkomen door 'spurt in vaccinatieprogramma'

Het ROAZ Noord-Nederland is bijna klaar met een plan dat ze klaar moet maken voor een 'zwart scenario'. Dat scenario gaat in als de druk op de zorg in de derde coronagolf zo hoog wordt dat de zorg zonder aanpassingen niet meer gegeven kan worden. "De hoop is uiteraard dat de piek van de derde golf lager en later zal optreden, zodat dit zwarte scenario vermeden kan worden. Hiervoor is het heel belangrijk dat we ons houden aan de voorzorgsmaatregelen en dat er een spurt in het vaccinatieprogramma plaatsvindt."