Coronacrisis zorgt voor babyboom, vooral in Fryslân

De toename van het aantl geboortes is in Fryslân het hoogste van alle provincies. Dat blijkt uit onderzoek ban mamasite MiniMe.nl.

In totaal zijn er in twee maanden tijd 978 Friese coronababy's geboren. In de meeste Friese gemeenten was er sprake van een toename. In Harlingen en op Terschelling is het aantal baby's in december en januari zelfs verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder.

Geen baby's op Vlieland en Schiermonnikoog

Niet in alle gemeenten was er een toename. In Tytsjerksteradeel was de grootste afname te zien. Daar werden in de beide onderzochte maanden 34% minder baby's geboren dan een jaar eerder. Op Schiermonnikoog en Vlieland zijn in december en januari helemaal geen kinderen geboren. Een jaar eerder kwam er op beide eilanden één baby op de wereld.

Naast Friesland was er ook in Zeeland sprake van een 'babyboom' (+7,3%). In drukker bevolkte provincies, zoals Utrecht (-2,9%) en Zuid-Holland (-2,1%), was juist sprake van een afname in geboortes.