Leerlingen Comenius leggen systemen eigen school plat met DDoS-aanval

De school kwam de twee daders op het spoor doordat ze aan leerlingen verteld hadden dat ze erachter zaten. "Die leerlingen vonden het een goed idee om het aan de mentor te vertellen", seit waarnimmend rector Freek Polter. "Ze deden het uit verveling. Een leuk spelletje. Dat is de kern van het verhaal."

Het probleem is nog niet verholpen. "Het gebeurt nog steeds, dus er zijn nog steeds leerlingen die dit een leuk grapje vinden. Dat vind ik niet."

1650 mensen hebben problemen

1500 leerlingen en 150 personeelsleden hebben last van de aanval. "Het benadelen van ongeveer 1650 personen is geen leuke grap", schrijft de waarnemend rector in een mail aan de ouders en leerlingen.

De school denkt na over zware sancties. "We gaan kijken hoe we er precies mee omgaan." Polter denkt erover de betrokkenen van school te sturen.

Goed opletten

De rector vraagt aan leerlingen of ze het willen melden als ze meer weten. "Aan allen die slachtoffer is en dat is veruit de meerderheid, wil ik vragen om goed op te letten en door te geven als bekend is van iemand die het systeem saboteert."

De school wil de politie inschakelen en de schade verhalen op de daders. Door de aanval kan de school geen moeizaam online lessen geven.