Wetterskip: Sluis Tacozijl voldoet niet aan veiligheidseisen

De sluis ligt vakbij het Woudagemaal bij Lemmer. Met de schuiven dicht houdt de sluis het IJsselmeerwater tegen.

Volgens het waterschap is de sluis 'onmisbaar' om in droge perioden genoeg water in de Friese meren en sloten te houden. Extreme droote komt steeds vaker voor.

Drooglegging

Het waterschap meldt dat er geen acuut veiligheidsrisico is. Het opknapwerk begint volgende week. Onder andere de beide schuiven worden vervangen, zodat de sluis op afstand bediend kan worden, en het betonwerk wordt hersteld. Daarvoor is het nodig om de sluis helemaal droog te leggen.

Het renovatiewerk zorgt niet voor risico's voor de veiligheid van de waterkering, meldt het waterschap. Het werk wordt gedaan na het stormseizoen, en voor de zomer. Dat is de periode dat de maximale hoeveelheid water ingelaten moet kunnen worden. Dan zou het werk niet uitgevoerd kunnen worden.

Lemmer en Stavoren

Zolang het onderhoudswerk duurt, kan er volgens het waterschap genoeg IJsselmeerwater de provincie ingelaten worden door de Teroelsterkolk in Lemmer en het Hooglandgemaal in Stavoren.

Het werk moet in mei klaar zijn.