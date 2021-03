Drie jaar lang onderzoek naar bokashi als grondverbeteraar levert geen harde conclusies op

Bokashi is een speciale in Japan bedachte manier om organisch materiaal te fermenteren, zodat het gebruikt kan worden om de bodem te verbeteren. "Je kunt het het best vergelijken met kuil", zegt Fokkema. Hij is van het Nordwin College, een van de partijen die bij de proef betrokken waren. "Bij kuil breng je groen afval in een bult, je doet er wat middelen bij, zoals kalk, en dan sluit je het luchtdicht af. Een ander gefermenteerd product, dat we kennen uit de keuken, is zuurkool."

De boeren voerden de proeven uit op verschillende soorten grondstroken. "Op het ene proefstrookje werd bokashi uitgereden, op het andere gier en op het derde strookje niets."

Geen harde conclusies

De resultaten van de proef worden donderdag gepresenteerd op een online symposium. "We hadden verwacht dat het gehalte van organische stoffen behoorlijk omhoog zou gaan", zegt Fokkema, "omdat het een gefermenteerd product je dat je uitrijdt. Maar in de praktijk zien we die verschillen niet zo. We zien wel wat verschil in productie, maar niet dat we daar harde conclusies aan kunnen verbinden."

Volgens Fokkema is het wel de moeite waard om door te gaan met bokashi. "Het is een prachtige manier om in de regio uit te vinden hoe de gemeente en Wetterskip Fryslân met groenafval kunnen omgaan. Het zou mooi zijn als we daar een bestemming voor kunnen vinden bij de boeren."