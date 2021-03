Zorgen bij raad over komst biomassacentrale in haven Harlingen

"Dat moeten we nagaan, dat weet ik niet", zegt wethouder Paul Schoute. "Voor ons is primair van belang dat er bio-LNG wordt geproduceerd. Dat het een soort tankstation wordt waar schepen schone brandstof kunnen tanken." De centrale van het bedrijf SFP wordt er een voor bio-LNG, een vloeibaar biologisch gas, en kost 30 miljoen euro.

Dat er zorgen zijn, snapt Schoute wel, gezien de geschiedenis met bijvoorbeeld de REC in Harlingen. Met die afvaloven zijn er regelmatig problemen. Toch wil Schouten wel graag dat het allemaal een beetje opschiet. "Dit moet zorgvuldig gedaan worden, dat men goed weet wat het is. Maar we moeten op een gegeven moment wel door en niet blijven hangen in dat REC-verhaal. Feit is dat we een industriehaven hebben in Harlingen. We willen ook dat Port of Harlingen en SFP heel goed gaan kijken naar wat we gaan doen en hoe we de bevolking inlichten."

Voor zwaar vracht- en scheepvaartverkeer

Het biologische gas dat de centrale in Harlingen produceert, is vooral bestemd voor zwaar vracht- en scheepvaartverkeer. Dat is nu erg vervuilend. Het is moeilijk om deze sector op elektriciteit te laten overgaan. Rederij Doeksen, van de veerdiensten naar Vlieland en Terschelling, is een van de afnemers van het gas. Het moederbedrijf van de veerboottak is ook mede-aandeelhouder en -investeerder in het project.

Volgens Doeksen ligt er een grote klimaatopgave voor het bedrijf de komende jaren. Bio-LNG kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. De twee nieuwste schepen van Doeksen varen al op LNG en kunnen ook op bio-LNG varen.

Niet ieder bedrijf afzonderlijk beoordelen

De raad kan de komst van de centrale niet meer tegenhouden, zegt Schoute, mochten ze dat willen. "De raad stelt kaders met een bestemmingsplan. Maar de raad kan niet elk bedrijf dat binnen die kaders blijft afzonderlijk kan beoordelen. Zo is het in Nederland niet geregeld."

De wethouder houdt nog wel een kleine slag om de arm wat betreft de komst van de centrale. "Mocht er om wat voor reden dan ook een grote weerstand ontstaan onder de bevolking en de gemeenteraad, dan is dat wel de politieke realiteit en maatschappelijke realiteit. Dan moet je nog eens met de initiatiefnemers en Port of Harlingen om tafel of het wel zo verstandig is."