Beelden Tony Cragg staan na São Paolo en Sydney nu in Heerenveen

Ook binnen in het museum staan nog een aantal beelden van Cragg, maar door corona zijn die voorlopig niet te bezichtigen voor het grote publiek. "We hadden deze tentoonstelling eigenlijk anderhalf jaar geleden al afgesproken vlak voordat corona uitbrak. Dat is natuurlijk wel wat vervelend. Maar omdat het nog doorloopt tot september komen er vast ook nog wel bezoekers binnen om deze bijzondere beelden te zien."

Cragg is over de hele werd beroemd. Dat komt mede doordat hij werkt met vreemde materialen zoals plastic, glasvezel en kevlar. Zijn beelden zijn vormen die volgens Steenbruggen uitnodigen om er eens omheen te lopen. "En dat doen mensen nu zelfs al nu we nog een beetje aan het opbouwen zijn."