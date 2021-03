LDODK begint play-offs met ruime nederlaag tegen Fortuna

Fortuna is regerend landskampioen, al behaalden ze deze titel twee jaar geleden. Afgelopen seizoen werd de competitie afgebroken vanwege corona; zodoende kwam er geen nieuwe kampioen. In Delft kwam Fortuna spoedig met 2-0 op voorsprong via Lieneke Pries (ex-LDODK) en international Fleur Hoek, die haar 400e goal maakte in de Korfbal League. Maar LDODK kon goed bijblijven en Erwin Zwart zorgde zelfs voor een voorsprong (2-3). In de loop van de eerste helft pakte Fortuna het initiatief en liep uit naar 10-7. Vlak voor de pauze konden Julian Frieswijk en Ran Faber het verschil terugbrengen naar één: 11-10.

Dramatische tweede helft

Na de pauze rondde Fortuna het af. Binnen vier minuten stond het 14-10. Bij LDODK ontbrak de scherpte van het schot volledig: in 20 minuten werd maar één goal gemaakt. De thuisploeg was heer en meester in de rebound en kon zo lange aanvallen spelen. Dat leverde een 20-11 voorsprong op. Vlak voor het einde konden de Friezen de stand nog een beetje dragelijker maken.

Laatste kans LDODK

Zaterdag is in Gorredijk het tweede duel. Bij verlies van LDODK zijn de Friezen uitgeschakeld en gaat Fortuna naar de halve finale, bij winst komt er dinsdag 30 maart een beslissende wedstrijd in Delft. De wedstrijd is zaterdag live te volgen op Omrop Fryslân radio en begint om 17.30 uur.