VC Sneek speelt kampioenspoule niet uit, maar moet wel aan de bak voor derde plaats

In overleg met de nummers drie (VC Sneek) en vier (Djopzz Regio Zwolle) van de kampioenspoule is besloten dat beide teams een zogeheten 'best-of-three' spelen. Dat bekent dat de eerste ploeg met twee overwinningen derde wordt. De uitslag van 18 maart, 3-2 in het voordeel van VC Sneek, telt mee als eerste wedstrijd. Sneek staat dus 1-0 voor in de serie.

Daarnaast gaan de Sneker vrouwen in het paasweekend nog de strijd aan voor de beker. Deze wedstrijden staan op het programma op 2 april (kwartfinale), 3 april (halve finale) en 5 april (finale). De eerste wedstrijd om de landstitel tussen Sliedrecht Sport en Apollo 8 staat op zaterdag 10 april op het programma.