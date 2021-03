Eerste twee tiltmeters geplaatst in centrum van Harlingen

In Harlingen zijn de eerste zogeheten tiltmeters geplaatst in twee monumentale woningen in het centrum van de stad aan de Waddenzee. De tiltmeters zijn er gekomen om te achterhalen of er sprake is van trillingen en eventuele bodemdaling, en of dat wordt veroorzaakt door zoutwinning voor de kust van Harlingen, in de Waddenzee.