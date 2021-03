Kaatsvereniging Tzummarum blaast hoofdklassepartij op Hemelvaartsdag af

"We hebben veertig parturen op het veld"

Het hoofdbestuur van kaatsbond KNKB heeft nog geprobeerd Tzummarum op andere gedachten te brengen, maar dat is niet gelukt. Draijer wijst erop dat alleen al voor de organisatie van deze afdelingspartij veel mensen bezig zijn. "Kijk, zou het gaan om acht- of tien parturen, dan had het net wat anders gelegen. Maar wij hebben veertig parturen. Er wordt gekaatst op drie velden: er zijn vijftig juryleden actief, ruim twintig 'blokjerinners' en drie scheidsrechters."

Volgens Draijer zit 'zijn' partij te vroeg in het seizoen: "Pas op 20 april weten we of er versoepeling in zit. Het was een loodzware beslissing en ik heb er ook wakker van gelegen. Maar nu is het voor iedereen wel duidelijk. En misschien nemen we deze beslissing te vroeg. Dat zullen we achteraf pas weten."