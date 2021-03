Gertjan Verbeek wil onder Roozemond Hamstra nu niet opvolgen: "Dat lijkt me niet, nee"

"Nu is het voordeel dat je ook wel even kunt wachten", zegt De Haan. "Gerry is er bij weggevallen, maar er zijn natuurlijk veel meer mensen die er werken. Scoutinghoofd Karel Brandsma zit overal in. Hij heeft contacten met alle scouts. Weet precies wat daar loopt. Die kan dat prima aan."

"Je moet er nu de tijd voor nemen. Gerry Hamstra kwam ook uit het niets bij de club. Je moet eerst een goede groep vormen binnen de club. En dan komend seizoen maar weer kijken naar wie de technisch manager moet worden of hoe je het moet aanpakken. Zorg er eerst goed voor dat je een goed beeld hebt."

"Volgens mij moet het iemand worden die boven de partijen staat en goed kan samenwerken. Het liefst iemand met een Heerenveenhart. Iemand die goed contact heeft met de mensen, met de ouders van de jeugdspelers, en die weet wat er speelt."

"Als Cees mij vraagt, dan zeg ik nee. Ik ben klaar met het werk in het voetballeven, maar we willen wel helpen. Twee jaar geleden is dat niet gelukt, maar ik hoop wel dat ze er nu wat opener in staan. Toen was het een gesprek met een heel grote groep mensen, nu zitten we met Cees Roozemond, Egbert van Hes en Henny Groot Kormelink. En die laatste zat er de vorige keer niet bij. Dus ik heb wel goede hoop dat ze er nu wat meer voor open staan."

"Ik denk ook niet in kampen. Er is maar één club en die moeten we er bovenop helpen."

Karel Brandsma: We kunnen het seizoen wel afmaken zonder technisch manager

Karel Brandsma is al meer dan 30 jaar hoofd scouting bij Heerenveen. "Het lijkt me verstandig dat er een technisch manager komt met ervaring. Iemand die in zijn leven al heeft gewerkt als technisch manager. Dat is sowieso nodig, een man met ervaring. Deze organisatie heeft deskundigheid nodig. Niet iemand die je moet in werken."