Racketsport padel leeft op in Fryslân terwijl sportwereld in lockdown zit

VV Heerenveen

Waar padel optimaal profiteert van de lockdown, is dat een kilometer verderop bij VV Heerenveen heel anders. "Het is vooral moeilijk voor de trainers om de spelers gemotiveerd te houden. Dat is denk ik wel het moeilijkste", zegt voorzitter Bernier Hoekstra. De recreatieteams trainen bijvoorbeeld al helemaal niet meer, omdat ze er 'niets aan vinden om in viertallen te spelen'.

De voorzitter is echter niet bang dat het aantal leden door de coronacrisis zal afnemen. "We hebben in elk geval geen signalen dat er bij onze club leden opzeggen. Er zullen vast wel eens één of twee zijn die zeggen 'we houden ermee op'. Maar dat hebben we ieder jaar", zegt Hoekstra.

Oefenwedstrijden

Om het voor de jeugd aantrekkelijker te maken is Hoekstra met zijn club bezig om oefenwedstrijden op te zetten tussen clubs uit de gemeente. "Zaterdag doen we vaak onderlinge wedstrijden. Daar zie je op dit moment dat de animo een beetje afneemt. Dat is een op een gegeven moment vervelend", zegt Hoekstra.

Om wedstrijden te kunnen spelen tegen andere clubs is er echter wel toestemming van de Veiligheidsregio en de gemeente nodig. "Ze kunnen er gewoon op de fiets heen. Het houdt de uitdaging er dan wat in voor de jeugd", zegt Hoekstra.