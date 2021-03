"Zuidoost-Fryslân geschikt leefgebied voor de wolf"

Er zijn twee factoren van belang waar het gaat om de vestiging van een wolf. Dat zijn voldoende rust en voldoende eten. Bij dat laatste gaat het met name om het wild in het gebied, zoals reeën. Hoeveel wolven er komen en op wat voor termijn, is niet te voorspellen zegt Lelieveld. Mensen krijgen er wellicht niet het meeste van mee, maar voor boeren en vooral schapenhouders geldt dat er op provinciaal niveau een en ander moet worden voorbereid. De ervaringen uit onder andere Duitsland zijn dat wolven die zich vestigen, met name wild eten en dat wolven die naar andere gebieden trekken wel eens vee aanvallen.

Beschermen veel werk

Als je kijkt naar hoe er in Fryslân schapen worden gehouden, is het effectief beschermen van de beesten een hoop werk. Als er geen subsidie voor komt, is het risico heel groot dat het houden van schapen niet meer uit kan, zo waarschuwden deskundigen op de provinciale bijeenkomst. Schapenhouders hier concurreren op de wereldmarkt met schapenhouders uit landen waar geen wolven zijn, zoals Ierland en Nieuw-Zeeland.