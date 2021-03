Weer grote financiële problemen bij voormalig tuinbouwbedrijf Hartman

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat het bedrijf uit Sexbierum in financieel zwaar weer verkeert. In 2019 vroeg de Belgische aandeelhouder The Fruit Farm Group het faillissement aan voor het glastuinbedrijf A. C. Hartman. Daarna maakte het bedrijf een doorstart, toen het bedrijf Best Fresh Group de nieuwe eigenaar werd.