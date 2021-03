Locatietheater over 75 jaar vrijheid gaat 'hoe dan ook' door, maar een datum is er nog niet

De voorstelling vertelt het verhaal van verzetsman Gerard Reeskamp uit Het Gooi, die in de oorlog naar Fryslân kwam. Hij richtte de knokploeg van Scharnegoutum op, pleegde overvallen op politiebureaus en is betrokken bij de overval op de Blokhuispoort. Maar na de oorlog valt Reeskamp van zijn voetstuk.

De voorstelling wordt gespeeld in een boerderij bij Scharnegouten. In dit dorp bracht Reeskamp de Tweede Wereldoorlog door. Het stuk had eigenlijk vorig jaar al gespeeld moeten worden, tijdens de viering van 75 jaar vrijheid in Fryslân. Dat kon toen niet doorgaan vanwege het coronavirus. Zodoende werd de voorstelling verschoven naar dit jaar.

Op 16 april had de première moeten plaatsvinden. Dat lukt nu niet meer. Maar zodra er mogelijkheden zijn, wordt er gespeeld, zegt Lelieveld. "We doen er alles aan om het voor elkaar te krijgen." Hij wacht met spanning op de komende persconferentie van het kabinet. Die is op 13 april.