Ondernemers in Gorredijk helpen elkaar de crisis door

Het fonds is begin februari opgezet. Het doel is om 75.000 euro op te halen. Tot nu toe staat de teller op zo'n 60.000 euro. Ongeveer 60 ondernemers hebben al een uitkering gekregen, onder wie boekhandel Planteyn yn het dorp. "Dat was best een grote stap om te zetten", zegt Clemens Kamsma van de boekhandel. "Je wordt opgevoed met het idee dat je je eigen geld moet verdienen. Ik moest echt mijn trots aan de kant zetten om een aanvraag te doen."

Het gaat niet om grote bedragen. Voor Kamsma was het genoeg om zijn winkel draaiende te houden. En dat is de bedoeling van het fonds, zegt makelaar Sierd Moll uit het dorp. "Het idee kwam toen ik zag hoe druk ik het had. Dat had ik in deze crisis nooit verwacht. Maar je ziet ook dat anderen het moeilijk hebben. Toen heb ik dit fonds bedacht."

Gemeenschapszin

Het geeft een gevoel van gemeenschapszin, zegt Kamsma. "We zorgen als ondernemers voor elkaar in deze gemeenschap. Dat is echt hartverwarmend om te zien en om te voelen." Moll is het daar mee eens. "In de goede tijden komen sportverenigingen naar ondernemers toe met de vraag om sponsoring. Nu is dat eigenlijk andersom. Als je ziet hoeveel mensen al iets hebben bijgedragen, dat is prachtig."

Het geld wordt niet zomaar uitgegeven. Een onafhankelijke commissie bekijkt de aanvraag en gaat daarna in gesprek met de ondernemer.