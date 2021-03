Onderzoeksraad: voorkomen stalbranden heeft geen prioriteit

Dat meldt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) na ongeveer 1,5 jaar onderzoek. OVV-voorzitter Jeroen Dijsselbloem noemt het aantal dode beesten "schokkend" en "heel droevig".

De laatste jaren is het aantal stalbranden, ondanks een aantal actieplannen aangaande het onderwerp, waarbij de beesten geen kant op konden en daardoor geregeld levend verbranden, zelfs toegenbomen. Ook het aantal dieren dat bij zo'n brand omkomt, neemt elk jaar toe.

"In de politieke besluitvorming over eventuele aanvullende regelgeving hebben de kosten voor veehouders en de veehouderijsector als geheel de doorslag gegeven", zegt de raad in het rapport. Ook de maatregelen die als kansrijk gezien werden, zijn daarom niet uitgevoerd.

Ministerie eindverantwoordelijk

De OVV vindt dat de minister ervoor moet zorgen dat stalbranden 'substantieel en structureel verminderen'. Ook moet er adequate regelgeving en toezicht komen voor die substantiële vermindering, zegt de raad. Het ministerie moet eindverantwoordelijkheid nemen, schrijft de OVV. "De vrijwillige aanpak heeft niet gewerkt, het moet dwingender en dringender aangepakt worden", zegt Dijsselbloem.

Kritische en actievoerende boeren spelen op de achtergrond mee als reden waarom waarom er geen maatregelen worden genomen, zegt de raad. "Dit broze draagvlak is een drempel voor het Rijk om aanvullende regels te stellen aan de brandveiligheid."

Bedrijfsrisico

Tot nu toe benaderde de sector en het ministerie stalbranden vooral uit een 'bedrijfseconomisch perspectief', waarbij de branden gezien worden als een 'bedrijfsrisico'. De uitgaven om de veiligheid te verbeteren worden met name gezien als een kostenpost die 'terugverdiend' moet worden. De OVV vindt dat iemand die landbouwdieren houdt, verantwoordelijk is voor de gezondheid en het welzijn, en dus ook voor de veiligheid van de dieren.

De onderzoeksraad houdt de komende tijd in de gaten of de aanbevelingen worden opgevolgd.