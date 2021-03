Fryslân maakt excuses na 'onderschatten worsteling' boeren

"Wij staan als college naast de boeren", zegt Hoogland. Hij kondigt uitgebreide gesprekken aan met boeren, over de zorgplicht voor weidevogels. Gedeputeerde Avine Fokkens meldt dat de provincie vasthoudt aan dialoog en overleg. Het recht van de grondeigenaar is niet absoluut, zegt ze erbij.

Trekkers voor het orivinciehuis

In de plannen staat onder meer dat boeren in een deel van Fryslân hun weilanden eerst moeten controleren op vogelnesten voordat ze erop mogen om te maaien, bemesten of beweiden. Het definitieve besluit daarover valt pas in het najaar, maar sommige boeren willen nu hun ontevredenheid uiten. Voor het provinciehuis stonden woensdagochtend een paar trekkers. Twee weken geleden was daar ook al een actie tegen het plan.

"De actie raakt mij", zegt Hoogland, "vooral door de toon van de boeren, Het spijt me dat de boeren binden dat het proces niet goed verlopen is."

'Het vertrouwen is weg'

Meerdere partijen in de provinciale politiek waren kritisch, voorafgaand aan het debat. Ze vinden dat het college werk moet maken van een betere relatie met de boeren. "We hebben nu het gevoel dat het vertrouwen bij de boeren weg is", zegt Statenlid Wiebo de Vries van de ChristenUnie.

Forum voor Democratie kondigde 's ochtends nog een motie van wantrouwen aan tegen gedeputeerde Hoogland, maar die is niet in stemming gebracht.