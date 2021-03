Speciaal politieteam houdt vier mensen aan voor grootschalige hennepteelt

In een loods in de gemeente Waadhoeke werd volgen de politie 'een vermoedelijk buiten werking zijnde hennepkwekerij' aangetroffen. In totaal zijn er drie auto's en een camper in beslag genomen. De politie meldt dat er sprake is van een groot onderzoek naar hennepteelt.

Het onderzoek is een samenwerking tussen één van de speciale interventieteams van de politie Noord-Nederland, de Friese politie en de Landelijke Eenheid.

'Een nieuwe stap in de aanpak van drugs'

De vier mensen die aangehouden zijn, zijn een man uit Amsterdam (59 jaar oud), een man uit Purmerend (32 jaar oud), een man uit Landsmeer (30 jaar oud) en een man uit de gemeente Waadhoeke (38 jaar oud). Dat meldt de politie. Bij verdachten uit een klein dorp meldt de politie vaak niet de naam van het doorp, maar alleen van de gemeente.

Volgens de politie is er door het aanhouden van deze vier verdachten een nieuwe stap gezet in de aanpak van drugs en 'ondermijnende criminaliteit'.

De vier mannen worden ervan verdacht dat ze betrokken zijn bij het produceren en verhandelen van verdovende middelen.