Friese huisartsen hebben geen idee wanneer ze kunnen vaccineren

Er zijn op dit moment niet genoeg vaccins beschikbaar om alle huisartsen in Nederland in één keer te bevoorraden. Daarom worden ze ieder gebied afzonderlijk toebedeeld. "Ze zijn gestart in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg", vertelt Groeneveld. Inmiddels wordt er ook in het midden van het land gevaccineerd. Groeneveld heeft nog geen idee wanneer huisartsen dat groene licht wel krijgen. "Wij zullen binnenkort ook wel aan de beurt zijn. Maar het gaat zoals het gaat."

Veel vragen

Alle huisartsen in Nederland zijn inmiddels wel gevaccineerd. "En het personeel van de huisarts heeft kortgeleden hun eerste prik gehad via de GGD", verklaart Groeneveld. Huisartsen kunnen de coronaprikken dus veilig zetten. "We hebben de griepprik in coronatijd ook gedaan, dus we weten hoe we dat veilig moeten organiseren. Het is nu niet anders dan met het griepvaccin destijds."

Groeneveld merkt wel dat huisartsen de afgelopen tijd veel telefoontjes krijgen van mensen die zich afvragen hoe het zit en wanneer zij precies aan de beurt zijn. "Mensen willen graag en snel, maar als het er niet is, dan is het er niet."

Meeste ouderen gevaccineerd

Mensen van 75 en 76 jaar oud krijgen vanaf woensdag een uitnodiging om te worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Half april zijn 70- tot 74-jarigen aan de beurt en eind april mensen van 65 tot 69. Ook hun partners mogen zich laten vaccineren. Zij krijgen het vaccin van Pfizer en BioNTech. Dat zegt het RIVM.

Volgens het RIVM is de vaccinatie van de ouderen inmiddels "ongeveer klaar". Binnen twee tot drie weken moet de vaccinatie van mensen met medische risico's afgerond zijn.

Ook andere groepen komen nu aan de beurt voor vaccinatie. Zo worden momenteel ook zorgverleners voor mensen met een persoonsgebonden budget uitgenodigd. Oudere gedetineerden zijn afgelopen tijd ingeënt met het vaccin van Moderna en ook oudere asielzoekers krijgen de komende tijd dat vaccin.

Frustratie

Er moeten echter nog veel Nederlanders een prik krijgen. In Italië liggen op dit moment 29 miljoen doses van het AstraZeneca-vaccin klaar om geëxporteerd te worden naar het Verenigd Koninkrijk, en dat terwijl AstraZenece in de EU minder levert dan afgesproken. "Als je ziet hoe de besmettingscijfers nu oplopen dan frustreert dat wel", zegt Groeneveld.

"De ideale omstandigheid zou zijn dat ieder geproduceerd vaccin zo snel mogelijk in een arm verdwijnt. Hoe sneller hoe beter, want dat is de enige manier waarop we uit deze huidige ellendige situatie kunnen komen." Er zijn wel berichten dat er meer vaccins aankomen, "maar is dat over een week of over drie weken? Ik weet het niet!"