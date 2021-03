Verkiezingen: Fries met meeste stemmen komt Kamer niet in

Wiersma (BBB) heeft in totaal meer dan 25.000 stemmen gekregen. Dat zijn er meer dan twee keer zoveel als de tweede Fries op de lijst, Habtamu de Hoop (PvdA). Hij kreeg ruim 10.000 stemmen in heel Nederland.

Als je alleen naar de Friese stemmen kijkt, is de uitslag andersom. De Hoop kreeg de meeste stemmen van de Friezen, en daar stond Wiersma op nummer twee. Dat konden we vorige week al melden, na een inventarisatie van alle Friese stemmen. Nu kunnen we ook kijken naar de stemmen van buiten Fryslân. Als je alleen daar naar kijkt, doet Aukje de Vries (VVD) het beter dan De Hoop.

De 25.000 stemmen van Femke Wiersma zijn te weinig voor een plek in de Tweede Kamer, omdat haar partij in totaal niet genoeg stemmen heeft gekregen voor twee zetels. Wiersma stond op plek twee op de lijst, achter lijsttrekker Caroline van der Plas. Die kreeg meer stemmen dan Wiersma.

