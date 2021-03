Boze boeren protesteren tegen weidevogelplan bij Provinciehuis

In de plannen staat onder meer dat boeren in een deel van Fryslân hun weilanden eerst moeten controleren op vogelnesten voordat ze erop mogen om te maaien, bemesten of beweiden. Provinciale Staten behandelen de plannen pas in het najaar, maar sommige boeren willen nu hun ontevredenheid uiten. Ze vinden dat over ze wordt gepraat in plaats van met ze.

Voor het Provinciehuis staan woensdagochtend een paar trekkers en een aantal boeren. Bij het protest zijn ook Sieta van Keimpema van boerenactiegroep Farmers Defence Force en Harm Wiegersma van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) aanwezig.

Twee weken geleden voerden tientallen boeren ook al actie bij het Provinciehuis tegen het plan.