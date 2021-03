Gersloot-Polder al bijna twee weken afgesloten van de wereld na blikseminslag

"Vrijdagavond 12 maart heeft het even verschrikkelijk geonweerd. Hier verderop was er een groot gat ontstaan in de berm, zo hevig was het ingeslagen. De kabel was op meerdere plekken verschroeid." Volgens KPN is de kabel op meer dan tien plekken stuk.

Afgesloten van de wereld

Sommige inwoners van Gersloot-Polder zijn dus al bijna twee weken afgesloten van de wereld. "Voor mij persoonlijk is dat heel vervelend", vertelt Heida. "Ik heb een melkveebedrijf en dat draait voor een groot deel op internet. Dus gegevens uitwisselen kan nu niet."

Ook mensen die vanwege de coronamaatregelen thuiswerken, worden nu gedwongen om naar kantoor te gaan. "Dat is de bedoeling ook niet in deze tijd", zegt Heida. Ouderen die geen mobieltje hebben en afhankelijk zijn van een vaste verbinding ondervinden er evengoed hinder van.

Problemen duren nog een week

KPN heeft inmiddels flink opgeschaald om de problemen te verhelpen. "Ze hebben een escalatiemanager, een duur woord, ingesteld. Vanaf woensdag gaan er meer monteurs mee aan de slag. Maar het heeft veel te lang geduurd, we zitten al bijna veertien dagen zonder internet." Het duurt waarschijnlijk nog een week voordat Gersloot-Polder weer verbinding heeft.