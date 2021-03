Gemeente vervangt vaste brugwachter Wergea: "Zo ga je niet met mensen om"

Kloosterman is al vier zomers de vaste brugwachter van Wergea. In de winter heeft hij ander werk. Toen hij begin dit jaar niet werd opgeroepen om komend seizoen weer op de brug te zitten, nam hij contact op met de gemeente Leeuwarden. Die meldde hem dat het werk dit jaar naar iemand anders zou gaan. Het besluit kwam voor Kloosterman als donderslag bij heldere hemel. "Zo was het en niet anders. Ik was verbijsterd en wist niet hoe ik moest reageren", zegt Kloosterman.

Hij wil helemaal niet van zijn vertrouwde brug in het dorp af. Daarnaast is hij, zo vindt hij zelf, de perfecte persoon voor het werk: het is voor hem dichtbij huis en als Wergeaster kan hij de toeristen de weg wijzen en tips geven. "Er wappert hier een VVV-vlag aan het brughokje, dus mensen komen naar mij toe omdat ze ervan uitgaan dat ik dingen weet. En dat is ook zo: ik ben hier geboren en getogen, ik ken de geschiedenis, de ondernemers."

Ander werk ernaast

Daarnaast gaat Kloosterman van 36 uur terug naar 16 uur per week. Daar kan hij niet van leven, dus hij zal er ander werk naast moeten zoeken. Maar dat is - zeker in coronatijd - nog niet zo makkelijk. "Dat kan ik waarschijnlijk niet combineren, want je zit ook 's avonds na acht uur en in het weekend op de brug. Dat kan gewoon niet."

Kloosterman heeft inmiddels meerdere gesprekken gevoerd met de gemeente. "Die zegt dat ze in hun nieuwe beleid niet te veel 'eigen mensen' op de brug wil hebben." Wat dat betekent en waarom dat is, weet Kloosterman niet. "Ik vind het alleen maar een meerwaarde dat ik mensen iets kan vertellen over het dorp en de gemeente. Ik begrijp niet dat hier straks een brugwachter komt die dat niet weet."

"Zo ga je niet met mensen om"

De gemeente Leeuwarden blijft bij haar besluit en zegt dat ze recent afspraken hebben gemaakt met Kloosterman dat hij wordt ingezet op de Vrouwenpoortsbrug. "Ik heb gezegd dat ik met alle plezier brugwachter wil zijn op de Vrouwenpoortsbrug. Ik ben niet zo moeilijk. Maar ik snap dit neit", zegt Kloosterman. "Ik ben wel een beetje boos, want zo ga je niet met mensen om."

Het gemeentelijk beleid rondom de inzet van brugwachters komt binnenkort in het college aan de orde. Volgens de gemeente wordt aan de hand daarvan een definitief besluit genomen over de bezetting van de gemeentelijke bruggen, waaronder ook de brug in Wergea/ Die wordt vanaf 1 mei bediend.