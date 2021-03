Nieuw gedicht van de Dichter fan Fryslân: 'Voorjaar'

Dichter fan Fryslân Nyk de Vries' nieuwe gedicht gaat over de lente. In zijn gedicht 'Voorjaar' legt hij een relatie tussen biodiversiteit en taaldiversiteit, over hoe het ingrijpen in het landschap gevolgen heeft voor beide. Het is het tiende gedicht van de Dichter fan Fryslân. Hij maakte zelf de Nederlandse vertaling.