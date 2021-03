Margaretha kreeg pas na een jaar de juiste diagnose: tbc

Margaretha wordt nu behandeld in het tuberculosecentrum in Haren. Eerder was dat een sanatorium, een plaats waar mensen opknapten van een ziekte. "In de negentiende eeuw was tbc nog volksziekte nummer 1. Mensen gingen dan altijd naar sanatoriums om te wachten tot ze beter waren. Je hebt er nu nog twee van. Daar kijken ze vooral hoe mijn longfoto's vooruit gingen. Het werd steeds minder of stagneerde hooguit. Maar ze zien nu eindelijk dat het wat opklaar. Maandag had ik de eerste foto dat er verbetering was te zien. Daar was ik erg blij mee."

Lichaam raakt 'op'

Ze wordt behandeld met heel sterke medicijnen. Dat moet ook, want de bacterie wordt snel resistent. "Ze noemen de behandeling ook wel een hele lange chemokuur van antibiotica. Het duurt heel lang. Je moet op zijn minst een halfjaar aan die medicijnen zitten." Dat zorgt ook voor bijwerkingen. Zo mag Margaretha niet meer autorijden. "Want dan wordt ik duizelig. Je krijgt ook zicht verlies en mijn haar is uitgevallen. Dat krijg je met stress, spanning en medicijnen. Op een gegeven moment is je lichaam wat op." Voor het haar zijn gelukkig wel mooie oplossingen vandaag-de-dag. "Ik ben al lang blij dat er weer perspectief is."

Zo'n speciale dat om bewustwording van tbc groter te maken is goed, vindt ze. "Juist omdat tbc zo onbekend is. Hier in Nederland herkennen we dat ziektebeeld eigenlijk niet meer. Maar het is de wereld nog niet uit. We denken allemaal wel dat het van vroeger is, maar niets van dat."

De oude worden

Margaretha ziet de toekomst positief in. "In Nederland zijn de prognoses heel goed. Je kunt voor 99 procent weer opknappen. Er blijft een heel kleine kans dat het terugkomt, of dat je er schade aan overhoudt. Maar ik hoop dat het bij mij weer helemaal goed komt en dat ik lekker de oude word."