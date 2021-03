KNKB: start kaatsseizoen onherroepelijk later door corona

Door de coronacrisis viel een groot deel van het kaatsseizoen 2020 al in het water. De Freule ging dan nog wel door, maar met veel minder toeschouwers dan anders. De PC in Franekers was zelfs helemaal geschrapt. "We zullen zien wanneer we weer wat kunnen oppakken, als dat kan zijn wij het natuurlijk van plan," zegt directeur Hoekstra.

'Pas op de plaats'

Hij noemt het uitstel realistisch. "Als je ziet wat de uitspraken van het kabinet zijn, kan ik slechts concluderen dat we de realiteit onder ogen moeten zien en dat we voorlopig de wedstrijdsport niet kunnen opstarten. Ze praten nu over maatregelen tot 20 april en op 13 april volgt weer een persconferentie. Er kunnen versoepelingen komen als de besmettingscijfers verbeteren, maar daar lijkt het op dit moment ook niet op. Dus ik denk dat we even een 'pas op de plaats' moeten maken."

Inzetten op verenigingen

Hoekstra zegt dat de KNKB zich met name bezig gaat houden met activiteiten binnen de eigen verenigingen: "Dat mag nu ook: buiten mag iedereen tot 26 jaar sporten, ook in teamverband. Dus daar moeten we eerst op inzetten. Wedstrijden zijn voor hen ook toegestaan. Het competitiekaatsen zou daarmee in die leeftijdscategorie wel kunnen, maar de wedstrijdsport niet. En voor boven de 27 jaar hebben we te maken met maximaal vier personen, dus dat is nog heel beperkt."

Met de hakken over de sloot

Tocht hoopt hij wel dat er in de loop van de zomer weer wat mogelijk wordt. Want het kaatsen is voor de KNKB ook een bron van inkomsten. "We hebben het 't afgelopen jaar precies kunnen redden, met de hakken over de sloot. Als we weer zo'n seizoen tegemoet gaan, wordt het wel steeds lastiger. Maar dat geldt natuurlijk voor de verenigingen ook."