Wat brengt dit coronajaar nog voor campings, horeca en kerken?

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken heeft maandag een routekaart gepubliceerd voor kerken: een handleiding voor hoe kerken hun in welke fase van de crisis moeten gedragen en wat wel en niet kan. Op dit moment zitten we in de fase 'zeer ernstig' en daarom mogen er maximaal 30 mensen bij elkaar komen, wordt de dienst online uitgezonden en mag er door maximaal 4 mensen worden voorgezongen.

In Fryslân meeste kerken dicht

Volgens classisdominee Wim Beekman waren protestantse kerken in Fryslân in de regel wat strenger op de coronaregels dan katholieke kerken. "Het valt mij als classisdominee in Fryslân ook op dat de meeste kerkelijke gemeenten de deuren nog dicht houden. Ik denk wel 80-90 procent. Men wacht de tijd af dat het weer verantwoord is. En de gemeenten vinden het openen en het vervolgens weer moeten sluiten van de kerk heel vermoeiend."

Daarom kan de routekaart wel een uitkomst zijn. "Deze routekaart geeft stapje voor stapje aan hoe we uit deze ernstige situatie kunnen komen. We hopen dus in de toekomst op versoepelingen, dat er zoveel vaccinaties zijn gezet dat we weer met mensen in de kerk kunnen komen."