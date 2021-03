Kazemattenmuseum ontdekt schuttersputten en knapt loopgraaf op

Het Kazemattenmuseum in Kornwerderzand heeft een loopgraaf en twee Duitse schuttersputten ontdekt op het terrein. Het museum is al een tijd bezig met het herinrichten van de kazematten. Nu was het terrein aan de beurt: dat wordt zoveel mogelijk teruggebracht in de toestand van eind jaren '30. Er moest voor gesnoeid en gegraven worden, daardoor zijn de loopgraaf en schuttersputten gevonden.