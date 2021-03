Leeuwarder studentes houden online college nog wel even vol, maar missen gezelligheid

Toch missen de studenten die in Leeuwarden op kamers wonen vooral de gezelligheid. "Ik zit nu in m'n derde jaar", zegt Renske Aalders. "Normaal kon je lekker uitgaan, maar nu niet meer. En dan zie je soms filmpjes van een paar jaar geleden, dat we met z'n allen in de Oude Stoep stonden. Dat mis je wel. En dat je geen vrienden meer ziet. Dat mis ik het meest, met z'n allen biertjes doen. De gezelligheid en de vrijheid."

Iedere dagen naar de kroeg?

Als het weer kan, willen Renske en haar huisgenoten heel graag de kroeg weer eens in. Iedere dag? "Ik denk dat je dat twee weken volhoudt. Maar ik heb wel echt zin om weer een feestje te vieren. We zijn ook nog nooit met ons hele huis uit geweest. Daar kan ik niet op wachten." En de opleiding zelf? Die loopt gewoon door, al een jaar lang, zowat volledig online. "Dat is wel lastig. Je moet echt in je eigen kamertje zitten, anders heb je last van de rest. En we hebben een paar huisgenoten die in hun eerste jaar zitten. Zij kennen school minder goed, dat is lastig."

Nog even volhouden

Dat het nog even wachten is op verruimingen, dat had Susan Steegmans wel verwacht. "We moeten het beste ervan maken. Gelukkig hebben we elkaar." Nog even volhouden lukt wel. "We doen het al een jaar zo, dus deze vijf weken lukken ook nog wel."