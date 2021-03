VVV Leeuwarden stopt: college komt met uitgekleed Visitor Center in de stad

De gemeente stak ieder jaar 30.000 euro in de VVV, maar in 2021 is die subsidie niet meer beschikbaar. "Elders blijken zelfstandige informatiepunten goed te functioneren zonder VVV-logo en VVV-licentie en de meerwaarde daarvan lijkt in relatie tot de kosten dan ook beperkt," schrijft het college. Ze zetten daarom zelf iets op.

De gemeente neemt het personeel van de oude VVV niet over, maar er is intussen wel overeenstemming met de werknemers over het ontbinden van hun contracten.

Toerisme en activiteiten

Het nieuwe Visitor Center wordt deel van de gemeentelijke organisatie. De organisatie pakt ook de marketing voor de gemeente op onder de vlag VISIT Leeuwarden. Het centrum moet zich met name bezighouden met het geven van toeristische informatie en het opzetten van activiteiten. Het gaat om dienstverlening, een winkelfunctie zal het Visitor Center niet hebben. De bedoeling is wel dat mensen er folders en tickets kunnen krijgen voor bijvoorbeeld het Fries Museum, De Harmonie of festivals.

Waar komt het Visitor Center?

Voor de exploitatie van het Visitor Center is 70.000 euro beschikbaar. Er zullen niet veel mensen aan het werk, het college rekent ook op inzet van vrijwilligers en studenten. De gemeente wil het Visitor Center in het centrum van Leeuwarden, bij een parkeergarage. "We zijn inmiddels in een afrondende fase van gesprekken over een pand dat onze voorkeur heeft," schrijft het college. Halverwege mei moet het toeristische centrum openen. Tot die tijd wordt er mogelijk een mobiele unit gebruikt.