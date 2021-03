Titel voor Cambuur eind april zou Buma niet goed uitkomen

Iedere week opnieuw demonstraties

Buma maakt zich ook zorgen over de financiële schade. "Al die miljarden moeten we ooit weer afbetalen. Het verschil is wel dat we elkaar dan weer kunnen zien. Maar er komen nog grote vraagstukken op ons af." Volgens Buma heeft Fryslân in 2020 nog wel een relatief goede zomer gedraaid. "Als er komende zomer ook weer veel mensen naar Fryslân komen, moeten we hopen dat we de schade weer in kunnen halen."

De voorzitter van de Veiligheidsregio ziet ook ontevredenheid. "We hebben bijna iedere week demonstraties in Leeuwarden. Dat zijn grondrechten, zeker. Maar je weet niet precies hoe het gaat, dus iedere zondag staan we weer klaar." Al met al is het niet eenvoudig, zegt hij. "Dat geldt voor de hele samenleving."